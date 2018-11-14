Часть закрытых из-за снегопада дорог в Ростовской области открыты для пассажирского транспорта

14.11.18 10:20

© РИА Новости. Петр Задорожный

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Запрет на движение автобусов продолжает действовать на ряде дорог Ростовской области, на которую обрушился снегопад, с двух направлений ограничения сняты, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в отделе пропаганды ГИБДД региона.

"В настоящее время ограничение на движение пассажирского транспорта действует на дороге "Ростов-на-Дону - Волгодонск" с нулевого по 200-й километр, а также на дорогах "Семикаракорск - Мартыновка - Красноармейский" и "Головное - Красноармейский - Большая Мартыновка", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с 08:05 мск в среду сняты ограничения движения автобусов на дороге "Котельниково - Песчанокопское с 190-го по 240-й километры, а также открыт участок дороги "Ростов-на-Дону - Ставрополь" с 106-го по 183-й километры.

Ранее сообщалось, что со вторника в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега. Ряд дорог был закрыт для общественного транспорта в связи с метелью. На дорогах наблюдалась гололедица, которая стала причиной двух массовых аварий и гибели человека. Оперативные службы региона перешли на работу в режиме повышенной готовности.