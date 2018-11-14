Девять детских садов построят в Тамбовской области за два года

14.11.18 10:36

© РИА Новости. Михаил Мордасов

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Девять детских садов на 1280 мест построят в Тамбовской области в течение двух лет в рамках реализации национального проекта "Демография", сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

Детские сады будут предназначены для ухода и присмотра за детьми от полутора лет. На их строительство регион получит федеральную субсидию в размере 1 млрд рублей.

В будущем году запланировано строительство трех дошкольных образовательных организаций в Тамбове, трех - в Тамбовской районе и одного в городе Уварово. Эти садики смогут посещать 910 детей ясельного и дошкольного возраста.

В 2020 году к возведению детских садов приступят в северной части города Тамбова и в поселке Строитель Тамбовского района. Новые детсады здесь смогут посещать 370 малышей.