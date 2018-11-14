На развитие Вологодской области в ближайшие три года направят 30 млрд рублей

14.11.18 10:47

© РИА Новости. Антон Денисов

14 ноября. Interfax-Russia.ru - На реализацию проектов, озвученных в ходе градостроительных советов в районах Вологодской области, в ближайшие три года выделят 30 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

Об этом губернатор Вологодчины Олег Кувшинников рассказал на заседании совета по местному самоуправлению под руководством вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

"Все дорожные карты утверждены. Сейчас идет период подготовки проектно-сметной документации и объявление конкурсов по конкретным объектам. На воплощение в жизнь всех заявленных мероприятий на 3 ближайших года мы выделили 30 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу региона.

По словам О.Кувшинникова, такой объем средств вкладывается в развитие территорий, прежде всего, для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно не только в городах, но и в сельских поселениях, качество жизни в которых должно расти год от года.

Губернатор подчеркнул, что градсоветы в корне изменили подходы к взаимодействию властей регионального и муниципального уровня.

"Мы понимаем, что города и районы испытывают трудности при реализации масштабных инфраструктурных проектов. Их крайне сложно решить без мощной поддержки со стороны областного бюджета. Такой инструмент, как градсоветы, которые мы проводим во всех муниципальных образованиях, начиная с прошлого года, позволил сфокусироваться на первоочередных для населения вопросах, - сказал О.Кувшинников.

В широком перечне объектов, на которые местные жители просят обратить особое внимание, - автомобильные дороги, школы, больницы, физкультурно-оздоровительные центры, требующие ремонта или нового строительства. В этом же списке - вопросы качества питьевой воды, благоустройство территорий, обеспечение жильем и т.д.