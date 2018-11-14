Новые американские санкции повлекут дальнейшее осложнение отношений между РФ и США

14.11.18 11:03

© РИА Новости. Сергей Гунеев

14 ноября. Interfax-Russia.ru - В Кремле констатируют неизбежность ухудшения отношений РФ и США после новой серии санкций, обещают подумать над ответными мерами.

"Приведут ли они (санкции) к дальнейшему осложнению российско-американских отношений? Однозначно, конечно, приведут. Является ли это негативным фактором? Да, конечно", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Дождь" в Сингапуре.

"Остальное уже надо смотреть, надо анализировать, какие будут шаги со стороны Вашингтона, и что мы будем делать для минимизации их последствий", - добавил Д.Песков.

В Кремле не берутся прогнозировать, какой будет "вторая волна" рестрикций США в отношении России, отмечают непредсказуемость действий Вашингтона в последнее время.

"Что касается "второй волны" (санкций - ИФ), какая она будет, сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать, тем более учитывая непредсказуемость наших американских визави", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Дождю" в Сингапуре.

"То, что Америка стала в последнее время непредсказуемой, это ни для кого не секрет, об этом все говорят абсолютно открыто. И эта непредсказуемость, тем более, в исполнении такой крупнейшей, мощнейшей экономики, это, конечно, предмет обеспокоенности для всех", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Россия не считает вводимые против нее ограничения со стороны США законными санкциями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ради порядка я напомню, что санкции - это то, что соответствует международному праву. В данном случае мы не признаем эти ограничения законными санкциями. Мы считаем их незаконными", - сказал Д.Песков в интервью "Дождю" в Сингапуре.

Он добавил, "что, наверное, правильнее будет употреблять слово "ограничения" или "рестрикции", а не санкции".