Каток в парке Горького начнет работать 22 ноября

14.11.18 11:14

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 ноября. Interfax-Russia.ru - В парке Горького 22 ноября стартует зимний сезон на льду, который откроется праздничной вечеринкой.

"Церемония открытия начнется в 19:00 и продлится примерно до полуночи. В честь старта нового зимнего сезона на льду пройдет вечеринка с выступлением музыкантов. На катке установят сцену, где свои сеты исполнят российский дуэт Tiger Balms и группа Cream Soda. Гвоздем программы станет диджей-сет Faithless", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Декор ледовой площадки выполнят в индустриальном стиле. На арке главного входа Парка Горького разместят неоновую конвейерную ленту, перед входом на ледовое поле установят десятиметровую фабричную трубу, павильоны проката стилизуют под цеха, а в центре катка появится инсталляция из тысячи подсвечивающихся труб, отметили в сообщении.

"На Центральной аллее, сразу после инсталляции со световыми трубами, установят стеклянную медиарубку с освещением и отоплением. Здесь будут проводить диджей-сеты, живые концерты, лекции и другие мероприятия. Люди, проезжающие мимо, смогут не только следить за происходящим внутри медиарубки, но и слушать: это будут транслировать на весь каток", - сообщает сайт мэра.

Площадь ледового поля с искусственным покрытием составит приблизительно 18 тысяч квадратных метров, который будет работать до 10 марта включительно. Одновременно на катке смогут находиться порядка шести тысяч человек.