Около 200 домов, детсад и колония остались без воды из-за коммунальной аварии в Оренбурге

14.11.18 11:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Подача холодной воды в ряд жилых домов Оренбурга ограничена в среду из-за коммунальной аварии.

На сайте регионального ГУ МЧС РФ сообщается, что информация об аварийном отключении холодного водоснабжения поступила в 10:45 по местному времени.

Пресс-служба городского водоканала сообщает, что ремонтно-восстановительные работы проводятся на водоводе диаметром 300 мм по ул.Одесской.

В связи с этим ограничено холодное водоснабжение на четырех улицах.

Представитель горводоканала уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что в зону ограничения попали порядка 200 частных домов, детсад и исправительная колония.

В восстановительных работах задействованы 15 специалистов предприятия и девять единиц техники. Организован подвоз воды.

"Ориентировочное время возобновления подачи услуг - 23:00", - сообщили в пресс-службе.