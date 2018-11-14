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14.11.18 11:27
Около 200 домов, детсад и колония остались без воды из-за коммунальной аварии в Оренбурге
На сайте регионального ГУ МЧС РФ сообщается, что информация об аварийном отключении холодного водоснабжения поступила в 10:45 по местному времени.
Пресс-служба городского водоканала сообщает, что ремонтно-восстановительные работы проводятся на водоводе диаметром 300 мм по ул.Одесской.
В связи с этим ограничено холодное водоснабжение на четырех улицах.
Представитель горводоканала уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что в зону ограничения попали порядка 200 частных домов, детсад и исправительная колония.
В восстановительных работах задействованы 15 специалистов предприятия и девять единиц техники. Организован подвоз воды.
"Ориентировочное время возобновления подачи услуг - 23:00", - сообщили в пресс-службе.
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