НАО планирует построить 25 тысяч кв. метров жилья в 2019 году

14.11.18 11:38

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

14 ноября. Interfax-Russia.ru - В 2019 году Ненецкий автономный округ (НАО) планирует построить 25 тыс. кв. метров жилья, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Всего на решение жилищного вопроса в 2019 году округ планирует направить более 833 млн рублей. Соответствующее решение заложено в проекте окружного закона о бюджете на предстоящий финансовый период", - говорится в сообщении.

Так, на приобретение жилых помещений с целью создания специализированного жилищного фонда для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заложено 17,4 млн рублей. Почти 33 млн рублей направят на приобретение жилья для оленеводов и чумработниц и 2,5 млн рублей на приобретение жилых помещений в поселке Бугрино Колгуевского сельсовета.

В пресс-службе отмечают, что для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья округ предусмотрит более 780 млн рублей. Часть этих средств пойдет на компенсационные выплаты по принятому закону о выкупе у граждан аварийного жилья.

В настоящее время в НАО разрабатываются порядки к принятому региональным парламентом закону о выкупе аварийного жилья. Инициировал разработку нового механизма решения жилищной проблемы губернатор округа Александр Цыбульский. Закон начнет действовать с 1 января 2019 года.