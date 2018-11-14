Петербургские депутаты предлагают расширить возможности использования материнского капитала

14.11.18 12:04

© РИА Новости. Алексей Даничев

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в первом чтении законопроект, позволяющий расходовать средства регионального материнского капитала на высокотехнологичную медицинскую помощь для детей, а также социальную адаптацию детей-инвалидов.

"К сожалению, у многих многодетных семей дети нуждаются в предоставлении высокотехнологичной медицинской помощи. Также в многодетных семьях часто воспитываются дети-инвалиды, которые нуждаются в приобретении оборудования для адаптации и интеграции в общество, однако расходовать на эти цели материнский капитал нельзя. Предлагаемый законопроект устраняет этот недостаток", - отметил автор инициативы Александр Тетердинко ("Единая Россия").

В настоящее время средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, дачное строительство, образование ребенка, покупку автомобиля или путевку в санаторий. Предлагается внести в перечень целевых направлений получение ребенком высокотехнологичной медицинской помощи, включая оплату проезда к месту ее получения, а также приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

"Материнский капитал - серьезная мера для увеличения рождаемости и улучшения демографической ситуации в нашем городе. Об этом говорят цифры: количество многодетных семей, в том числе благодаря этой программе, с 2012 года увеличилось в Петербурге более чем в два с половиной раза. Если в 2012 году у нас было 15 тысяч многодетных семей, то в настоящее время таких семей более 38 тысяч, и в этих семьях воспитывается более 121 тысячи детей", - добавил А.Тетердинко.

Законопроект поддержали 47 депутатов, он был принят за основу.

Региональная программа семейного капитала действует в Санкт-Петербурге с 2012 года. Размер выплаты в 2018 году составляет 148 069 рублей.