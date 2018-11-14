Полиция Петербурга пресекла деятельность ОПГ по незаконному обналичиванию

14.11.18 12:15

© РИА Новости. Игорь Руссак

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Полицейские в Петербурге провели серию обысков и пресекли деятельность преступной группы из более 20 человек, занимавшейся незаконным обналичиванием.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области в среду, оперативники экономической полиции провели серию обысков в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В ходе обысков изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм.

По версии следствия, в Петербурге действовала организованная группа, состоящая более чем из 20 человек, которые занимались незаконным обналичиванием для физических и юридических лиц через фирмы-однодневки.

"По оперативным данным, в результате своей противоправной деятельности члены группы "заработали" свыше 9 млн рублей. В настоящее время устанавливаются все участники противоправной деятельности. Ряд предполагаемых фигурантов доставлены для проведения процессуальных действий. Следствие планирует привлечь их в качестве подозреваемых", - отмечает полиция.