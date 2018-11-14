Севастополь разрывает контракт на 1,1 млрд руб. с подрядчиком реконструкции Парка Победы

14.11.18 12:42

© РИА Новости. Михаил Фомичев

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство Севастополя в одностороннем порядке расторгнет контракт с подрядчиком реконструкции Парка Победы, сообщила пресс-служба исполнительного органа власти города.

Согласно сайту госзакупок, дирекция капстроительства Севастополя и ООО "Глассок Крым" (Симферополь) подписали контракт на реконструкцию парка более чем за 1,1 млрд рублей в октябре 2017 года. Работы должны были быть закончены в декабре 2018 года.

"Компания не справилась с заявленными объемами работ. Часть работ выполнена, но сроки сорваны", - цитирует пресс-служба губернатора города Дмитрия Овсянникова.

Подрядчик должен до 22 ноября 2018 года освободить площадку, объект будет взят под охрану.

"За нарушение условий контракта компания выплатит штраф и пеню. Также правительство Севастополя обратится к банку-гаранту по возвращению суммы внесенного аванса", - указывается в сообщении.

Деталей в информации правительства нет.

Газета "КоммерсантЪ" уточняет, что гарантом выполнения работ по реконструкции парка выступал московский банк БКФ.

"19 декабря 2017 года он предоставил безотзывную банковскую гарантию на 317,8 млн рублей. Согласно ей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работ в срок банк обязуется исполнить гарантию "по первому требованию", - пишет издание.

Для БКФ, входящего в третью сотню российских банков по капиталу, исполнение гарантии чревато резким снижением достаточности капитала, считает ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Мария Зинина, на которую ссылается газета.

В БКФ уверяют, что все выданные банком "Глассок Крым" кредиты погашены в полном объеме.

"Кроме того, заказчик предоставил подрядчику два письма, в которых содержится прямой отказ от части требований по банковской гарантии в связи с частичным выполнением работ, и эти письма находятся в распоряжении банка. Конкретные цифры назвать в данный момент не представляется возможным, так как требования заказчика к банку еще не предъявлены", - ссылается газета на финучреждение.

В банке заявили также, что срыв сроков исполнения госконтракта произошел "в связи со значительными изменениями, внесенными заказчиком в проект парка уже после подписания контракта со стороны подрядчика, работы на объекте были остановлены более чем на шесть месяцев".

В финучреждении заявили, что подрядчик подготовит судебный иск о неправомерности действий госзаказчика по расторжению контракта, в судебных процессах банк будет на стороне подрядчика.

Правительство Севастополя в своем пресс-релизе сообщило, что уже ведет переговоры с несколькими строительными компаниями, специализирующимися на подобных объектах, в том числе с ФГУП "Главное военно-строительное управление N7" (Москва).