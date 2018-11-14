РЖД видят необходимость в импортных рельсах для горного участка Транссиба под Иркутском

14.11.18 12:53

© РИА Новости. Александр Демьянчук

14 ноября. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" рассматривает возможность использования импортных рельсов на сложном горно-перевальном участке Транссибирской магистрали Большой Луг - Слюдянка (Иркутская область), сообщило официальное издание Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).

Такую меру предложила Центральная дирекция инфраструктуры РЖД.

В настоящее время жизненный цикл используемых рельсов составляет 5 месяцев 19 дней, из-за чего "трудовые затраты на текущее содержание пути" остаются достаточно высокими, "поэтому необходимо рассмотреть возможность приобретения импортных рельсов с жизненным циклом 22 месяца, что снизит технологические затраты", отмечает издание.

Уточняется, что альтернативой зарубежной продукции могут стать и отечественные рельсы нового поколения повышенной прочности, которые сейчас проходят испытания.

"Они еще не поступали на дорогу, а вот российские бетонные шпалы Ш-3ДК с рельсовыми скреплениями ЖБР-65 ПШМ уже успели хорошо себя показать. Признано целесообразным применять их при капитальных ремонтах в кривых радиусом до 350 метров", - говорится в материалах.

Ранее сообщалось, что протяженность участка Большой Луг - Слюдянка составляет 83 км, в настоящее время поезда там идут с минимальными интервалами 8-10 минут. При этом ВСЖД использует дополнительную тягу для грузовых составов, которые не могут самостоятельно преодолеть горный участок.