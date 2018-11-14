Лучшие российские документальные фильмы покажут на кинофестивале в Тюмени

14.11.18 15:59

© РИА Новости. Евгений Одиноков

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Фестиваль документального кино "КинЗА" пройдет 22-25 ноября в Тюмени, сообщает в среду областной департамент культуры.

В эти дни тюменцы смогут посмотреть лучшее из того, что было показано на открытом фестивале документального кино "Россия" в Екатеринбурге, а также на международных кинофестивалях в Перми и Москве.

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, лекции и творческие встречи с известными российскими режиссерами и сценаристами документального кино.

Фильмы можно будет посмотреть на более чем десяти площадках, в том числе в институте культуры, областной научной библиотеке им.Менделеева, в музейном комплексе им.Словцова.

Вход на все кинопоказы свободный