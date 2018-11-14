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14.11.18 13:07
Клиника сети "Мать и дитя" открылась в Казани
В клинике будут предоставляться услуги для женщин (ЭКО, экспертное УЗИ, малые гинекологические операции, прием акушеров-гинекологов), а также для всех членов семьи (по кардиологии, генетике, урологии, эндокринологии, неврологии и др.).
"Новая клиника в Казани будет сфокусирована на вопросах женского здоровья, в том числе на проведении циклов ЭКО по ОМС", - заявил гендиректор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер, слова которого приведены в пресс-релизе.
Инвестиции в проект составили около 60 млн рублей, сказано в сообщении.
Общая площадь клиники в Казани 677 кв.м. Ее мощности позволят проводить до 400 малых гинекологических операций, около 1 000 циклов ЭКО, включая циклы по ОМС, и более 50 тыс. приемов врачей в год.
Клиника станет 40-м медицинским центром группы "Мать и дитя".
MDMG объединяет медицинские учреждения, в том числе 5 стационаров и 35 амбулаторных клиник в городах России. С октября 2012 года акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.
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