Клиника сети "Мать и дитя" открылась в Казани

14.11.18 13:07

© РИА Новости. Александр Кондратюк

14 ноября. Interfax-Russia.ru - MD Medical Group Investments Plc, владеющая сетью клиник "Мать и дитя", открыла новую клинику в Казани, говорится в пресс-релизе компании.

В клинике будут предоставляться услуги для женщин (ЭКО, экспертное УЗИ, малые гинекологические операции, прием акушеров-гинекологов), а также для всех членов семьи (по кардиологии, генетике, урологии, эндокринологии, неврологии и др.).

"Новая клиника в Казани будет сфокусирована на вопросах женского здоровья, в том числе на проведении циклов ЭКО по ОМС", - заявил гендиректор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер, слова которого приведены в пресс-релизе.

Инвестиции в проект составили около 60 млн рублей, сказано в сообщении.

Общая площадь клиники в Казани 677 кв.м. Ее мощности позволят проводить до 400 малых гинекологических операций, около 1 000 циклов ЭКО, включая циклы по ОМС, и более 50 тыс. приемов врачей в год.

Клиника станет 40-м медицинским центром группы "Мать и дитя".

MDMG объединяет медицинские учреждения, в том числе 5 стационаров и 35 амбулаторных клиник в городах России. С октября 2012 года акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.