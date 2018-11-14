Рязанское училище ВДВ отметило 100-летний юбилей

14.11.18 13:23

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 ноября. Interfax-Russia.ru - В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном ордена Суворова дважды Краснознаменном командном училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РГВВДКУ ) прошли торжественные мероприятия, посвященные 100-летию со дня образования учебного заведения, сообщила в среду пресс-служба аппарата регионального правительства.

В рамках мероприятия подразделения училища прошли по плацу торжественным маршем и исполнили военно-патриотические песни. Участники юбилейных торжеств также возложили цветы к Стеле выпускникам училища, погибшим при исполнении воинского долга, и посетили новую часовню на территории училища, где от руководства Минобороны РФ храму в дар была передана икона Георгия Победоносца.

Как отметил губернатор Николай Любимов, для Рязанской области десантное училище - знаковое учебное заведение.

"Благодаря РГВВДКУ Рязань считается столицей ВДВ. Мы гордимся, что у нас учится элита вооруженных сил страны. Судьбы многих людей, которые живут в Рязани и области, тесно связаны с училищем ВДВ. Правительство региона старается оказывать всю возможную поддержку учебному заведению. У нас налажено взаимовыгодное сотрудничество. И руководство и курсанты РГВВДКУ активно участвуют в жизни Рязанской области", - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что за время существования училище подготовило около 50 тыс. офицеров и прапорщиков для ВДВ и других видов и родов войск Вооруженных Сил страны. В числе выпускников - высшие военачальники, 135 Героев Советского Союза и Российской Федерации, тысячи офицеров, награжденных боевыми орденами.

Также в ходе праздника состоялась церемонии специального гашения конверта первого дня штемпелем с фиксированной датой в честь 100-летия училища ВДВ. Кроме того, Почта России в честь 100-летия училища ВДВ изготовила открытки, конверты и марки с изображением символики и училища и города Рязани.

"Рязанские десантники вносят достойный вклад в дело укрепления безопасности России. Об их смелости, мужестве, преданности Отечеству знает весь мир. Нет сомнения, что училище ВДВ заслужило славу на века. Я уверен, что эти почтовые знаки навсегда сохранят память о Рязанском десантном училище", - отметил Н.Любимов.