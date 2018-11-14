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14.11.18 13:47
Главой администрации Астрахани избран зампред облправительства
За его кандидатуру проголосовали 27 депутатов гордумы, против - 5, воздержавшихся не было.
"Поздравляем с избранием на пост главы администрации Астрахани Радика Харисова. Он выбран большинством голосов", - сказала председатель гордумы Алена Губанова.
С Р. Харисовым будет заключен двухлетний контракт.
"Революционных решений не будет, просто будет усиление (городской команды - ИФ) по всем направлениям. Первое, что будет сделано - появится новая структура, вы о ней узнаете позже, ?22 ноября? вынесем ее на обсуждение нашим депутатам. Вопросов много - городская среда, дворовые территории, нужно заниматься накопившимися проблемами, в том числе выделением земельных участков для льготных категорий граждан. Наследство досталось, к сожалению, не очень хорошее: в очереди - 7,3 тыс. человек, на улучшение жилищных условий - 15 тыс. человек",- сказал Р. Харисов депутатам городской думы.
Он пояснил, что к обязанностям сити-менеджера приступит 15 ноября.
И. о. заместителя председателя правительства Астраханской области - министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Р. Харисов занимает пост министра с 2015 года. До этого в течение почти 20 лет он работал заместителем генерального директора по экономике ООО "Астраханьгазпром".
Как сообщалось, 8 ноября комиссия по организации конкурса на замещение вакантной должности сити-менеджера Астрахани определила двух претендентов и шести. Ими стали Р. Харисов и и.о. руководителя агентства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области Андрей Бодаговский.
Среди подавших документы были также депутат областной думы и экс-глава Приволжского района региона Ринат Уталиев, руководитель фракции ЛДПР в областной думе Тимофей Щербаков, предприниматель Данила Ивашкович, а также депутат Госдумы РФ, руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин.
5 октября глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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