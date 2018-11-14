Столичные власти разрабатывают единую цифровую платформу в строительной отрасли

14.11.18 14:02

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Столичные власти при поддержке федеральных министерств разрабатывают единую информационную платформу в строительной сфере, заявил журналистам в среду руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Сейчас мы в самом начале пути по разработке единой информационной платформы в строительной отрасли. Суть платформы в создании такого ресурса, где застройщики смогут получить по единой заявке от 1 до 18 госуслуг, не бегая по инстанциям, а сидя за компьютером у себя в офисе", - сказал С.Левкин.

Он отметил, что на сегодня еще очень много сложностей по приведению в соответствие различных регламентов и правил работы отдельных участников и ведомств, участвующих в строительном процессе.

"По нашим оценкам, горизонт разработки такой платформы составляет от трех до пяти лет", - добавил глава департамента.

Он напомнил, что столичные власти ведут масштабную и планомерную работу по снижению административных барьеров в строительной сфере. "До конца этого года мы доведем начатый эксперимент по переводу услуг сетевых компаний в электронный вид. Это один из самых злободневных и сложных вопросов для наших застройщиков", - сказал С.Левкин.