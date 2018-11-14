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14.11.18 14:02
Столичные власти разрабатывают единую цифровую платформу в строительной отрасли
"Сейчас мы в самом начале пути по разработке единой информационной платформы в строительной отрасли. Суть платформы в создании такого ресурса, где застройщики смогут получить по единой заявке от 1 до 18 госуслуг, не бегая по инстанциям, а сидя за компьютером у себя в офисе", - сказал С.Левкин.
Он отметил, что на сегодня еще очень много сложностей по приведению в соответствие различных регламентов и правил работы отдельных участников и ведомств, участвующих в строительном процессе.
"По нашим оценкам, горизонт разработки такой платформы составляет от трех до пяти лет", - добавил глава департамента.
Он напомнил, что столичные власти ведут масштабную и планомерную работу по снижению административных барьеров в строительной сфере. "До конца этого года мы доведем начатый эксперимент по переводу услуг сетевых компаний в электронный вид. Это один из самых злободневных и сложных вопросов для наших застройщиков", - сказал С.Левкин.
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