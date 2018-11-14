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14.11.18 14:23

Собянин объявил о завершении реконструкции Варшавского шоссе за МКАД

© РИА Новости. Илья Питалев
14 ноября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл движение по новому транспортному тоннелю в Щербинке на Варшавском шоссе на пересечении с Железнодорожной улицей, что стало окончанием реконструкции участка Варшавки от МКАД до Щербинки.

"Закончилась многолетняя работа по реконструкции Варшавки - ее части за МКАД. Вы помните, что это была узкая дорога, по которой проехать было сложно. Сегодня это полноценная скоростная магистраль, построены дублеры, эстакады, и сегодня открыто последнее сооружение - тоннель прямого хода", - сказал С.Собянин.

По его словам, в результате реконструкции Варшавского шоссе за МКАД улучшится транспортное обслуживание сотен тысяч жителей Бутово, Щербинки, Подольска.

"Так что это важная работа, которая подошла к завершению", - добавил мэр Москвы.

Работы по реконструкции последнего участка Варшавского шоссе от Проектируемого проезда №728 (Молодцового проезда) до Обводной дороги на Подольск были начаты в сентябре 2016 года. В результате основной ход Варшавского шоссе был расширен с 2 до 3-5 полос движения в каждую сторону. Трасса стала бессветофорной, а ее пропускная способность выросла примерно на треть.

Протяженность нового шестиполосного транспортного тоннеля на пересечении с улицей Железнодорожная превышает полкилометра. Благодаря ему обеспечено комфортное бессветофорное движение автотранспорта по основному ходу Варшавского шоссе. Пешеходы будут двигаться по специальным пешеходным мостам или подземным переходам.

Всего в составе участка Варшавского шоссе было реконструировано свыше 12 км дорог, включая реконструкцию основного хода Варшавского шоссе и его дублера, строительство боковых проездов, реконструкцию съездов, строительство местных проездов, реконструкцию улицы Маршала Савицкого и Обводной дороги, строительство надземных и подземных переходов, а также установку шумозащитных экранов.

В марте текущего года была введена в эксплуатацию эстакада длиной 600 м через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого, которая существенно улучшила транспортную ситуацию в Щербинке.

Кроме того, во втором квартале 2019 года планируется завершить строительство двух пешеходных мостов через Варшавское шоссе в районе дома №51 по улице Железнодорожная и дома №20 по улице Юбилейная. Будет проведено благоустройство трассы, включающее высадку новых деревьев и кустарников, создание газонов.

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