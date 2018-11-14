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14.11.18 14:34
Больше 100 тысяч человек оставались без света в Крыму
"14 ноября, в 12:34 мск в ЛАПНУ ПС 330 кВ "Симферопольская" (ГУП РК "Крымэнерго") сформирована и реализована команда (...) на отключение потребителей в объеме 96 МВт. Без электроснабжения оставались бытовые потребители Ленинского и Кировского районов, городов Феодосия и Керчь (около 104,6 тыс. человек). В 12:49 мск всем потребителям подано напряжение", - говорится в информации профильного министерства.
Позже пресс-служба "Крымэнерго" сообщила, что кратковременное нарушение электроснабжения произошло в результате действия противоаварийной автоматики. Причины технологического нарушения выясняются.
"Ступенчатое включение потребителей производилось по команде диспетчера Черноморского РДУ с 12:41 мск. Энергоснабжение абонентов, отключенных противоаварийной автоматикой, восстановлено в полном объеме к 13:05 мск", - отмечается в сообщении компании.
Всего в республике Крым проживают более 1,9 млн человек.
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