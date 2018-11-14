Штрафы ввели за продажу электронных сигарет несовершеннолетним в Поморье

14.11.18 14:55

© РИА Новости. Виталий Белоусов

14 ноября. Interfax-Russia.ru - В Архангельской области ввели административную ответственность за продажу электронных сигарет несовершеннолетним.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, на заседании в среду депутаты одобрили изменения в статью 8.12 регионального кодекса об административных правонарушениях. Теперь за нарушение розничной продажи детям электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина вводится штраф.

"Физическим лицам, нарушившим ограничение,... придется заплатить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; должностным лицам - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; юридическим лицам - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Ранее парламентарии Поморья приняли закон "Об установлении на территории Архангельской области ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина".

Как сообщалось, на рассмотрении Госдумы РФ находится более десятка законопроектов, которые касаются электронных систем доставки никотина. Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен проект закона, предлагающий ограничить использование, продажу и рекламу электронных сигарет, а также устройств для употребления табачного сырья путем вдыхания аэрозоля (табачного пара).

Свои законы о запрете продажи электронных сигарет детям уже принял ряд субъектов РФ, таких как Вологодская область, Ставропольский край, Приморье, ЯНАО и др.