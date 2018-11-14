"Интерфакс" создал систему оценки репутации компаний и эффективности их PR

14.11.18 15:00

фото "Интерфакса"

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Международная информационная Группа "Интерфакс" объявляет о запуске серии индексов, предназначенных для помощи сотрудникам PR-служб в решении задач по управлению репутацией компаний и ведомств. Индексы стали доступными в обновленной системе мониторинга и анализа медиасреды СКАН.

"Мы делаем СКАН для того, чтобы помочь компаниям, банкам и ведомствам управлять своей репутацией. С каждым годом это становится все сложнее: множатся публичные источники информации, расширяются регуляторные требования. Само понятие "деловая репутация" перестало быть абстракцией и превратилось в один из важнейших бизнес-активов", - сказала директор по развитию проекта СКАН Юлия Михайлова.

Теперь специалисты по PR и безопасности бизнеса, работая в системе СКАН, могут анализировать медиаполе по трем показателям: Индекс прямой речи, Индекс заметности компании или персоны, Индекс репутационного риска.

"Большинство индексов базируется на количестве упоминаний и их тональности. Часто ни то, ни другое от действий компаний или ее пресс-службы не зависит. Индекс прямой речи показывает непосредственный вклад специалистов по коммуникациям в медиакартину. И в этом его ценность", - говорит Ю.Михайлова.

Индекс заметности показывает качественные характеристики присутствия в медиаполе, учитывая влиятельность СМИ и роль компании или персоны в публикации.

Индекс репутационного риска - это интегральный показатель делового имиджа. Он учитывает наличие риск-факторов: финансовых, экономических, акционерных, законодательных, рыночных, этических.

Все эти индексы стали доступны в обновленной системе СКАН. Кроме оценки эффективности работы корпоративных и ведомственных PR-служб, новый СКАН по-прежнему можно использовать как современную высокотехнологичную платформу для решения повседневных задач.

Так, решая задачи мониторинга СМИ, теперь PR-менеджер может редактировать мониторинг СМИ по дороге на работу прямо с экрана мобильного телефона, а PR-директор после рассылки может посмотреть статистику: сколько получателей открыли мониторинг, какова глубина просмотров. "Фактически у вас есть свое собственное СМИ с издательской системой, сайтом и системой метрик, которыми пользуются главные редакторы", - поясняет Ю.Михайлова.

Для решения аналитических задач специалисты проекта СКАН вместе с PR-индустрией создали готовые формы аналитических отчетов. Теперь создать аналитический отчет, базирующийся на лучших отраслевых практиках, можно в два клика.

При подготовке отчетов о размещении пресс-релизов пользователи могут не просто получить готовый пресс-клиппинг, но и увидеть, какие части пресс-релиза были наиболее востребованы в СМИ.

Основные функции системы доступны также через мобильное приложение "СКАН Интерфакс" для iOS и Android.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - система анализа медиасреды, создана ведущим российским информационным агентством "Интерфакс". Предназначена для менеджеров по коммуникациям, PR, маркетингу и оценке рисков.

Система анализирует материалы СМИ, оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиааналитикой. В настоящее время СКАН насчитывает более 28 тыс. источников. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тыс. публикаций.