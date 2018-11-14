Сбивший трех пешеходов водитель в Екатеринбурге стал фигурантом уголовного дела

14.11.18 15:12

© РИА Новости. Андрей Старостин

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Возбуждено уголовное дело против водителя, сбившего трех пешеходов в Екатеринбурге, сообщает официальный WhatsApp-канал Следственного комитета.

Дело квалифицировано по статье "покушение на убийство".

"По версии следствия, действия водителя, 1968 г.р., носили умышленный характер, поскольку не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой", - говорится в сообщении.

Также, по данным СКР, автомобиль был исправен, водитель был опытный, имел значительный стаж вождения.

В рамках расследования будет проведен комплекс судебных экспертиз. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Как сообщалось, в среду утром в Екатеринбурге водитель автомобиля Honda CR-V выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов - женщину, мужчину и ребенка в коляске. Пострадавшие госпитализированы. Двухлетний мальчик находится в коме, у 29-летней женщины и 36-летнего мужчины - переломы.

Между тем, по данным горздрава, госпитализированы четыре человека - трое взрослых и ребенок.

По словам водителя, сбившего пешеходов, он перепутал педали "газ" и "тормоз".