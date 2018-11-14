Бывший вице-спикер госсовета Крыма Маленко назначена врио главы Симферополя

14.11.18 15:38

© РИА Новости. Евгений Биятов

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Городской совет Симферополя на внеочередном заседании в среду назначил бывшего первого вице-спикера крымского парламента Наталью Маленко первым заместителем главы администрации столицы Крыма и возложил на нее временное исполнение обязанностей сити-менеджера, передал с места события корреспондент "Интерфакса".

Н.Маленко будет врио до избрания руководителя администрации Симферополя. Депутаты горсовета в среду досрочно прекратили полномочия прежнего главы города Игоря Лукашева в связи с его отставкой по собственному желанию. В крымской столице вскоре объявят конкурс на замещение вакантного места.

"Возложить временное исполнение полномочий главы администрации города Симферополя на Маленко Наталью Федоровну (. . .) с 15 ноября 2018 года на период до вступления в должность лица, назначенного Симферопольским городским советом на должность главы администрации города по контракту, заключенному по результатам конкурса", - говорится в решении горсовета.

Н.Маленко 59 лет. Она работала первым заместителем председателя Госсовета Крыма последние два года, входила во фракцию "Единая Россия". Н.Маленко подала в отставку с должности и сложила мандат крымского депутата накануне, 13 ноября, на внеочередной сессии республиканского парламента.

"Нами принято очень важное политическое решение. Можно сказать, парламент республики "жертвует" первым заместителем председателя, чтобы укрепить местное самоуправление, (. . .) Симферополь должен соответствовать статусу столицы", - сказал крымский спикер Владимир Константинов на заседании в минувший вторник.

Как сообщалось, в 9 ноября И.Лукашев после года работы написал заявление об увольнении по просьбе главы Крыма Сергея Аксенова. Это же С.Аксенов посоветовал сделать всем заместителям И.Лукашева.

Вместе с тем, он обещал найти применение И.Лукашеву: "Мы найдем, где ему приложить усилия. (. . .) Желание было, человек старался, но отсутствие опыта не дало возможности показать результативную работу".

Среди претензий руководства Крыма к руководству администрацией Симферополя - заторы, проблемы с общественным транспортом, ремонтом дорог и вывозом мусора в столице республики.

В Симферополе проживают более 340 тысяч человек.