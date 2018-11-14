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14.11.18 15:47
Власти Башкирии намерены увеличить число региональных АПК-брендов, обеспечить их юридическую защиту
"Сейчас в мире узнаваем бренд "Башкирский мед". Но кроме меда башкирские аграрии производят сыр, который получает международные премии, конину, кумыс. Мы будем расширять перечень узнаваемых брендов", - сказал он в кулуарах Третьего регионального фестиваля продуктов "Наш бренд" в среду в Уфе.
При этом И.Фазрахманов отметил, что "слабым местом в этой истории брендов является защита, юридическое сопровождение их создания и продвижения".
"Совместно с правозащитными организациями будем разрабатывать систему защиты. "Пилотом" функционирования такой системы станет бренд "Башкирский мед". Важно создать прецедент, чтобы потом по отлаженному юридическому пути обеспечить защиту брендированным конине, кумысу, башкирскому молоку и другим республиканским продуктам", - пояснил он.
По словам и.о. вице-премьера, "дорожная карта" правового сопровождения региональной брендированной сельхозпродукции будет разработана до конца года, "чтобы уже в 2019 году нарабатывать положительную арбитражную практику".
В свою очередь, член региональной коллегии адвокатов Аделина Ягафарова уточнила агентству, что в Башкирии "достаточно много индивидуальностей - продукции, претендующей на создание бренда, но очень небольшое количество из них обеспечено правовой защитой".
"Многие сельхозпроизводители не регистрируют свою продукцию, не понимают, что тем самым можно получить правовую защиту и реализовывать ее с определенными гарантиями", - сказала она.
Адвокат напомнила, что одним из резонансных дел в этой сфере стало судебное разбирательство между ООО "Торговый дом "Карламан" (поставщик продукции омского АО "Любинский молочно-консервный комбинат") и ООО "Карламанский продукт" (башкирский производитель сгущенного молока, агроактив Россельхозбанка) по использованию товарного знака "Карламанское молоко", которое завершилось в пользу башкирского производителя.
Фестиваль "Наш бренд" проходит в Уфе с 14 по 17 ноября. Среди участников мероприятия - более 100 компаний из Уфы и регионов России, представляющие лучшие образцы продуктов питания и напитков, новейшие достижения и технологии.
В 2017 году за время работы выставки и деловой программы фестиваль посетили более 3,5 тыс. человек, он собрал более 100 компаний-участников из 12 регионов России.
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