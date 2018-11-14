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14.11.18 16:17

Врио Хакасии передал все поступившие к нему обращения жителей новой команде избранного главы региона

© РИА Новости. Михаил Климентьев
14 ноября. Interfax-Russia.ru - Новый глава Республики Хакасия может провести реформу госуправления, чтобы оптимизировать количество госслужащих, считает врио главы региона Михаил Развожаев.

"Большое количество вопросов по обращениям населения удалось отработать оперативно. Они касались транспорта, обеспечения жильем детей-сирот. (...) Избранный глава республики может провести реформу госуправления, изменить структуру правительства, оптимизировать количество госслужащих. Все сообщения, поступающие в социальных сетях мне, были оформлены в виде обращений граждан, новая команда будет с ними работать", - сказал М.Развожаев журналистам, подводя итоги своей работы в Хакасии.

Он отметил, что в регионе остро стоит проблема обеспечения жильем детей-сирот: судебных решений о необходимости предоставления им квартир вынесено около 2 тысяч.

"За счет оптимизации внутренних расходов возможно увеличение расходов на эти цели", - подчеркнул М.Развожаев.

11 ноября в Хакасии прошло повторное голосование на выборах главы региона. Единственный кандидат Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ, получил 57,57% голосов. Против его кандидатуры проголосовали 41,16% избирателей из числа пришедших на выборы.

До него главой региона был единоросс Виктор Зимин. Он проиграл В.Коновалову в первом туре выборов, а впоследствии снял свою кандидатуру с участия во втором туре выборов.

Временно исполняющим обязанности главы региона в октябре был назначен М.Развожаев, ранее занимавший пост замминистра по делам Северного Кавказа.

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