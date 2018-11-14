"Аэрофлот" в 2019 году может начать использовать биометрический контроль при посадке на рейсы

14.11.18 16:45

© РИА Новости. Максим Блинов

14 ноября. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" в следующем году может начать использовать биометрический контроль пассажиров при посадке на рейсы в "Шереметьево", заявил замгендиректора авиакомпании по информационным технологиям Кирилл Богданов.

"Планируем использовать наши технологии биометрии. Что это такое. Все из вас проходят рамку спецконтроля на входе в "чистую зону" аэропорта. Я надеюсь, мы в следующем году сделаем так, что вы будете прикладывать свой посадочный, камера моментально сфотографирует ваше лицо, распознает - и уже на гейте достаточно будет приложить посадочный, камера сфотографирует и сравнит ваше лицо с тем, что было на спецконтроле. И если оно совпадает, вы проходите автоматически на посадку", - сказал К.Богданов, выступая на форуме "Крылья будущего" в среду.

По оценке компании, применение этой технологии позволит ускорить процесс посадки пассажиров примерно на 30%.

"А это важно, в первую очередь, для пунктуальности (авиакомпании - ИФ)", - заключил топ-менеджер.