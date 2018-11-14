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14.11.18 17:36
Двое детей госпитализированы после наезда автомобиля на пешеходов в Тюмени
По данным ведомства, водитель легковушки въехал в дорожный знак "Пешеходный переход", а затем в группу людей, стоявших у светофора.
По предварительным данным, в аварии пострадали три человека: двухмесячного ребенка и девочку-подростка доставили в больницу, 12-летнему мальчику помощь оказали на месте.
"Очевидцами ДТП стали люди, стоявшие на остановке автобуса. По их свидетельству, водитель и пассажир подошли к пострадавшим, а затем ушли", - отмечается в сообщении.
Водителя автомобиля сотрудники розыска ГИБДД обнаружили в больнице.
"Предварительно, 22-летний молодой человек трезв, права управления транспортом не имеет", - подчеркивается в пресс-релизе.
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