Двое детей госпитализированы после наезда автомобиля на пешеходов в Тюмени

14.11.18 17:36

© РИА Новости. Сергей Пятаков

14 ноября. Interfax-Russia.ru - В Тюмени водитель автомобиля "ВАЗ 2101" в четверг днем въехал в пешеходов, стоявших на тротуаре у светофора, есть пострадавшие, сообщает областное управление ГИБДД.

По данным ведомства, водитель легковушки въехал в дорожный знак "Пешеходный переход", а затем в группу людей, стоявших у светофора.

По предварительным данным, в аварии пострадали три человека: двухмесячного ребенка и девочку-подростка доставили в больницу, 12-летнему мальчику помощь оказали на месте.

"Очевидцами ДТП стали люди, стоявшие на остановке автобуса. По их свидетельству, водитель и пассажир подошли к пострадавшим, а затем ушли", - отмечается в сообщении.

Водителя автомобиля сотрудники розыска ГИБДД обнаружили в больнице.

"Предварительно, 22-летний молодой человек трезв, права управления транспортом не имеет", - подчеркивается в пресс-релизе.