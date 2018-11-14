Около 48 млрд рублей планируют инвестировать рыбаки Заполярья в строительство траулеров и фабрик

14.11.18 17:46

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Рыбопромышленники Мурманской области планируют инвестировать в строительство промысловых траулеров и береговых рыбопереработывающих фабрик около 48 млрд рублей, сообщил заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин в ходе пленарного заседания VII Мурманской международной деловой недели в среду.

"Портфель инвестиционных заказов наших рыбопромышленников на сегодня состоит из 12 траулеров и 5 береговых рыбофабрик общей стоимостью почти 48 млрд рублей", - сказал он.

Говоря о рыбной отрасли, замгубернатора подчеркнул, что власти региона поддерживают как инвестиции в отрасль, так и позицию рыбаков о сохранении исторического принципа распределения квот на вылов водных биологических ресурсов.

Ранее замминистра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области и руководитель управления организации рыболовства, аквакультуры и береговой переработки Андрей Алексеев сообщал "Интерфаксу", что на условии инвестиционных квот будет построено семь перерабатывающих фабрик суммарной мощностью более 100 тыс. тонн рыбы в год.

Губернатор Заполярья Марина Ковтун предлагала поддержать и уже действующие береговые предприятия рыбопереработки и освободить их от уплаты НДС. "Возможно, следует подумать и об отнесении береговых рыбоперерабатывающих предприятий к сельхозпроизводителям с распространением на них режима сельхозналога и освобождением от НДС", - отмечала она.