Google предложили присоединиться к "антипиратскому меморандуму" РФ - Роскомнадзор

14.11.18 18:06

© РИА Новости. Артем Житенев

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин на встрече с представителями Google предложил компании присоединиться к меморандуму между правообладателями, "Яндексом" и другими интернет-компаниями по совместной борьбе с пиратством.

"Роскомнадзор также предложил компании Google присоединиться к антипиратскому меморандуму, который был подписан 1 ноября 2018 года крупнейшими российскими медиахолдингами и интернет-компаниями", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В нем отмечается, что меморандум предполагает удаление ссылок на нелегальный контент из результатов поисковой выдачи по обращению правообладателя и "соответствует механизмам, используемым Google".

В пресс-службе сообщили, что В.Субботин в среду провел переговоры с директором департамента по взаимодействию с органами госвласти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки Google Дороном Авни.

Между тем, в сообщении Роскомнадзора не указано, дала ли компания согласие присоединиться к меморандуму.

1 ноября правообладатели подписали с компаниями "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler меморандум по совместной борьбе с пиратством, в котором прописан механизм внесудебного разрешения споров. Согласно документу, правообладатели в течение трех недель создадут реестр указателей страниц сайтов в сети интернет, на которых незаконно размещаются (используются) аудиовизуальные произведения или информация, необходимая для их получения. В меморандуме также указано, что администраторы интернет-сервисов в течение шести часов должны исключать ссылки с пиратским контентом из поисковой выдачи в РФ.

Как ранее заявил "Интерфаксу" гендиректор "Газпром медиа" Дмитрий Чернышенко, холдинг намерен проверить работу механизма подписанного "антипиратского" меморандума.

В конце августа Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении "Яндекса" по просьбе телеканалов ТНТ, ТВ3, 2х2 и "Супер", согласно которым Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex.ru ряда произведений. Речь идет о сериале "Домашний арест", проекте "Мистические истории", а также сериалах "Осторожно, земляне" и "Вне игры".

Компания выполнила решение суда и удалила пиратский контент, объяснив это тем, что блокировка сервиса "Яндекс.Видео" могла привести к недоступности всего поисковика. Однако в "Яндексе" посчитали требования телеканалов необоснованными и не соответствующими законодательству и оспорили решение о блокировке в Мосгорсуде.

Впоследствии суд отказал поисковику в снятии обеспечительных мер, отклонив все жалобы и заявления компании.

9 ноября представитель одного из истцов в Мосгорсуде сообщил, что принадлежащие "Газпром медиа" телеканалы, которые подали иск против "Яндекса" рассматривают два варианта урегулирования судебного спора - через мировое соглашение или отказ от иска, что в настоящее время и обсуждают с поисковиком.

Суд удовлетворил требования сторон, отложив заседание на 6 декабря. Суд указал, что лучшим вариантом является отзыв иска. Если же к следующему заседанию стороны не смогут помириться, суд будет решать вопрос о назначении компьютерно-технической экспертизы, о которой ранее просили в "Яндексе". Ранее суд отложил на 5 декабря аналогичные иски телеканалов ТВ3 и "Супер". Также на 6 декабря отложено рассмотрение иска ТНТ.