Оба самолета AirFrance покинули аэропорт Иркутска

15.11.18 06:08

© РИА Новости. Антон Денисов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Самолет авиакомпании AirFrance, экстренно севший в воскресенье из-за задымления в кабине пилотов, а также прибывший за пассажирами резервный борт, который не смог взлететь утром во вторник из-за отказа гидросистемы, вылетели из Иркутска в Париж, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе аэропорта.

"Один Boeing-777 вылетел поздно вечером в среду, второй - утром в четверг в 7:00 по иркутскому времени (2:00 мск)", - сказал сотрудник пресс-службы АО "Международный аэропорт "Иркутск".

На борту самолетов были только члены экипажей и технические работники AirFrance, которые занимались их обследованием и устранением неполадок. Пассажиры были отправлены по маршруту в Шанхай утром в среду на втором резервном борту.