Полиция проверит сообщения об избиении ученика в Комсомольске-на-Амуре

15.11.18 06:35

© РИА Новости. Максим Богодвид

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы инициировали проверку появившейся в ряде СМИ и соцсетях информации о том, что в одной из школ в Комсомольске-на-Амуре учительница применила физическую силу в отношении ребенка.

"В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей сотрудники полиции выявили видеоматериал: женщина применяет физическую силу по отношению к ребенку. Автор видео сообщает, что действие происходит в одной из школ Комсомольска-на-Амуре", - информирует пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю в четверг.

По данным пресс-службы, врио начальника УМВД России по региону назначил проверку по данному факту.

Случаем заинтересовались и в управлении образования администрации города Комсомольска, назначив по инциденту собственную проверку.