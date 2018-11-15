Аэрофлот с 11 декабря возобновит полеты между Якутском и Москвой

15.11.18 07:00

© РИА Новости. Максим Блинов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Утверждено зимнее расписание рейсов авиакомпании "Аэрофлот", которая с 11 декабря начнет выполнять прямые рейсы Якутск - Москва Шереметьево - Якутск, сообщает пресс-служба аэропорта "Якутск".

"В зимнем расписании аэропорта "Якутск" до 30 марта 2019 года "Аэрофлот" будет выполнять пять рейсов в неделю кроме среды и субботы", - говорится в сообщении.

Продажа авиабилетов открыта.

Согласно данным сайта "Аэрофлота", минимальная стоимость билетов будет около 16 тыс. рублей в одну сторону.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" откажется от полетов в аэропорт Якутска на время реконструкции ВПП. Рейсы планировалось прекратить выполнять после 28 октября 2018 года.

Реконструкция ВПП ведется в несколько очередей, на 2019-2021 годы запланирован III этап, работы, в частности, предполагают временное сокращение рабочей длины полосы. В связи с этим в течение 2019 и частично в 2020 году только один вид самолетов сможет долетать из Якутска до Москвы без пересадок - это Boeing-737-700, который берет на борт 125 пассажиров.

"Аэрофлот" объяснял свой отказ от полетов тем, что у компании нет самолетов такого класса, и "при такой полосе с допусками пилотов тоже есть определенные проблемы".