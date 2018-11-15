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15.11.18 07:00
Аэрофлот с 11 декабря возобновит полеты между Якутском и Москвой
"В зимнем расписании аэропорта "Якутск" до 30 марта 2019 года "Аэрофлот" будет выполнять пять рейсов в неделю кроме среды и субботы", - говорится в сообщении.
Продажа авиабилетов открыта.
Согласно данным сайта "Аэрофлота", минимальная стоимость билетов будет около 16 тыс. рублей в одну сторону.
Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" откажется от полетов в аэропорт Якутска на время реконструкции ВПП. Рейсы планировалось прекратить выполнять после 28 октября 2018 года.
Реконструкция ВПП ведется в несколько очередей, на 2019-2021 годы запланирован III этап, работы, в частности, предполагают временное сокращение рабочей длины полосы. В связи с этим в течение 2019 и частично в 2020 году только один вид самолетов сможет долетать из Якутска до Москвы без пересадок - это Boeing-737-700, который берет на борт 125 пассажиров.
"Аэрофлот" объяснял свой отказ от полетов тем, что у компании нет самолетов такого класса, и "при такой полосе с допусками пилотов тоже есть определенные проблемы".
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