Якутия получит около 60 млрд руб. на расселение аварийного жилья

15.11.18 07:02

© РИА Новости. Владимир Трефилов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Второй этап федеральной программы переселения из аварийного жилья стартует в 2019 году, на это мероприятие Якутии из федерального бюджета выделено около 60 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального главы и правительства.

В Якутии предстоит снести и расселить практически вдвое больший объем аварийного жилья, чем было ликвидировано на первом этапе программы.

"В период до 2024 года нам необходимо расселить 920 тыс. кв.м. жилья, на что в рамках "майских указов" из федерального бюджета выделено свыше 60 млрд руб.", - приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.

Глава Якутии отметил, что благодаря реализации первого этапа программы расселения аварийного жилья из 477 тыс. кв.м. осталось расселить порядка 4 тыс.

"На сегодняшний день программа выполнена на 97%, десятки тысяч человек получили новое жилье. Однако есть проблемы, возникшие из-за недобросовестности застройщика. Речь идет о поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района. Уверен, что мы примем все меры, чтобы до конца года этот вопрос был решен и люди наконец получили жилье или компенсацию", - сообщил А.Николаев.