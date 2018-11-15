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15.11.18 07:02
Якутия получит около 60 млрд руб. на расселение аварийного жилья
В Якутии предстоит снести и расселить практически вдвое больший объем аварийного жилья, чем было ликвидировано на первом этапе программы.
"В период до 2024 года нам необходимо расселить 920 тыс. кв.м. жилья, на что в рамках "майских указов" из федерального бюджета выделено свыше 60 млрд руб.", - приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.
Глава Якутии отметил, что благодаря реализации первого этапа программы расселения аварийного жилья из 477 тыс. кв.м. осталось расселить порядка 4 тыс.
"На сегодняшний день программа выполнена на 97%, десятки тысяч человек получили новое жилье. Однако есть проблемы, возникшие из-за недобросовестности застройщика. Речь идет о поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района. Уверен, что мы примем все меры, чтобы до конца года этот вопрос был решен и люди наконец получили жилье или компенсацию", - сообщил А.Николаев.
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