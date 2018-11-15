Приморским обманутым дольщикам помогут за счет краевого бюджета

15.11.18 08:14

© РИА Новости. Михаил Мордасов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Приморского края на внеочередном заседании приняли законопроект о выплатах компенсаций обманутым дольщикам за счет краевого бюджета.

Как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе краевого заксобрания, закон в четверг был принят в трех чтениях. Теперь помощь за счет средств краевого бюджета смогут получить приморцы, включенные в краевой реестр пострадавших участников долевого строительства.

В законопроекте прописано, кто может претендовать на то, чтобы попасть в этот реестр и как он формируется. Закон предусматривает оказание меры поддержки в виде единовременной денежной выплаты.

Пострадавший дольщик по закону "должен иметь к недобросовестному застройщику требование о передаче жилого помещения или денежное требование, основанные на заключенном до даты вступления в силу этого закона договоре, предусматривающем передачу жилого помещения в проблемном объекте".

Уточняется, что в Приморье установленным критериям соответствуют два проблемных объекта, расположенные на ул. Кипарисовая, 26 в городе Владивостоке и жилой застройки в районе ул. 50 лет Октября, 1 в поселке Трудовое. Количество граждан - участников строительства - 222 человека, сумма средств, затраченных на строительство, составляет 557, 8 млн. руб.

На эти цели в проекте краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 83 млн руб.