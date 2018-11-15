Принципиальная позиция Японии по Курилам не изменилась

15.11.18 08:27

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Япония не изменила своей позиции по подписанию мирного договора с Россией только после решения вопроса с принадлежностью четырех островов Курильской гряды, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга журналистам.

"В принципиальной позиции Японии относительно подписания мирного договора только после решения проблемы с территориальной принадлежностью северных островов не произошло никаких изменений", - сказал он.

Однако, отметил чиновник, Япония "готова гибко подходить к срокам и обязательствам" в этом вопросе.

По итогам Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили вопрос мирного договора на встрече в Сингапуре.

По итогам встречи С.Абэ заявил журналистам о готовности ускорить диалог, чтобы завершить переговоры по этой проблеме.

"Мы решим территориальный вопрос и подпишем мирный договор, основанный на доверии между Японией и Россией. Мы не оставим следующим поколениям этот вопрос, который остается нерешенным на протяжении более чем 70 лет со времен Второй мировой войны", - сказал японский премьер.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что В.Путин и С.Абэ на встрече в Сингапуре договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года.