Врио главы Хакасии призвал избранного руководителя региона сконцентрировать силы на работе с бюджетом

15.11.18 08:39

© РИА Новости. Денис Гришкин

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Врио главы Хакасии Михаил Развожаев призвал избранного главу региона, коммуниста Валентина Коновалова, работать над сбалансированностью консолидированного бюджета, сообщил М.Развожаев на свой странице в одной из социальных сетей.

"Полномочия врио не позволяли мне провести определенные процедуры, поэтому теперь вам карты в руки. В сфере ЖКХ идет недофинансирование в течение многих лет. Вам нужно работать над сбалансированностью бюджета. Особенно речь идет о бюджете поселений, который изначально закладывается с дефицитом", - сказал М.Развожаев на встрече с В.Коноваловым.

Также он отметил, что софинансирование нацпроектов на уровне 1% выдерживают не все министерства и ведомства.

"Большое количество министров подали заявления об отставке, и я ее принял. Министр финансов пока приняла решение работать, поэтому, думаю, она введет вас в курс дел", - подчеркнул М.Развожаев.

Он отметил, что в четверг вылетит в Москву, так как накануне завершился его последний рабочий день на посту врио главы региона.

В свою очередь В.Коновалов поблагодарил М.Развожаева за руководство регионом в течение последнего месяца.

11 ноября в Хакасии прошло повторное голосование на выборах главы региона. Единственный кандидат В.Коновалов, выдвинутый КПРФ, получил 57,57% голосов. Против его кандидатуры проголосовали 41,16% избирателей из числа пришедших на выборы.