Коммунист Коновалов вступил в должность главы Хакасии

15.11.18 08:52

© РИА Новости. Александр Кряжев

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Валентин Коновалов, выигравший в минувшее воскресенье выборы на пост главы Хакасии, официально вступил в должность, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в четверг в пресс-центре республиканского Верховного Совета.

"Церемония инаугурации началась в 12:00 местного времени в большом зале парламента", - сказали в пресс-центре.

"Валентин Олегович (Коновалов - ИФ) после этого принес присягу", - сказал агентству председатель республиканского избиркома Александр Чуманин.

Он добавил, что В.Коновалов победил на выборах главы, получив 57,57% голосов.

В церемонии участвовали депутаты Верховного Совета региона, члены правительства РФ, главы муниципалитетов, общественных организаций.

11 ноября в Хакасии прошло повторное голосование на выборах главы региона. Единственный кандидат 30-летний В.Коновалов, выдвинутый КПРФ, получил 57,57% голосов. Против его кандидатуры проголосовали 41,16% избирателей из числа пришедших на выборы.

До него главой региона был единоросс Виктор Зимин. Он проиграл В.Коновалову в первом туре выборов, а впоследствии снял свою кандидатуру с участия во втором туре выборов.

В.Коновалов родился 30 ноября 1987 года в городе Охотске в Хабаровском крае. В 2005 г. окончил гимназию N 5 города Норильска с серебряной медалью. В этом же году поступил в Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова на специальность юриспруденция. В 2007 г. стал членом КПРФ. В 2010 году с красным дипломом окончил ХГУ им. Н.Ф. Катанова, получив квалификацию "юрист со специализацией "Государственное право", затем учился в аспирантуре.

С 2011 года работал юрисконсультом в газете "Правда Хакасии", руководителем юридической службы Хакасского отделения КПРФ. С 2011 года по 2013 год был членом избирательной комиссии Республики Хакасия с правом решающего голоса. С сентября 2013 года является депутатом Совета депутатов города Абакана. В 2014 году избран первым секретарем Комитета Абаканского местного отделения КПРФ. В 2018 году избран первым секретарем Комитета Хакасского регионального отделения КПРФ. 9 сентября 2018 года избран депутатом Верховного Совета Республики Хакасия седьмого созыва по одномандатному избирательному округу N4 города Абакана.