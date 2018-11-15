В иркутской Вихоревке без воды остались больница, детсады и 35 жилых домов

15.11.18 09:03

© РИА Новости. Константин Чалабов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Больница, два детских сада и 35 многоквартирных домов на сутки остались без холодного водоснабжения в городе Вихоревка Иркутской области из-за перемерзания водопровода, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Длина аварийного участка составила 400 метров. Без холодного водоснабжения остались 18 пятиэтажных панельных домов по улицам Ленина и Горького, 17 двухэтажных деревянных домов по улице Пионерской, а также три социально-значимых объекта", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, авария произошла 13 ноября. Холодное водоснабжение удалось восстановить на следующий день - трубы отогревали аварийные бригады МУП "Вихоревский городской транспорт".

В свою очередь пресс-служба администрации Братского района сообщает, что к коммунальной аварии привели действия неизвестных лиц, возможно, умышленные.

"При обследовании трубопровода холодного водоснабжения обнаружено, что неизвестными была перекрыта задвижка на трубопроводе, что исключило циркуляцию холодной воды и привело к перемерзанию", - сказано в пресс-релизе.

Районная администрация готовит заявление в полицию.

Ранее Вихоревка уже сталкивалась с серьезными коммунальными проблемами. Так, зимой 2016-2017 годов в городе вводился режим ЧС из-за некачественной подготовки к отопительному сезону основного теплоисточника. Угольная котельная "Водогрейная", обслуживающая 40% жителей, более 150 раз останавливалась из-за поломок оборудования, семь раз полностью прекращала подачу тепла.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 10 мая 2017 года отстранил от должности главу Вихоревского городского поселения Геннадия Пуляева.