Сдали нервы: учительница в Комсомольске-на-Амуре избила школьника портфелем
  
Двухэтапное повышение: тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды
   
Победил коммунист: избирком утвердил итоги выборов главы Хакасии
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
15.11.18 09:24

"Томь" вернулась в лидеры Футбольной национальной лиги

© РИА Новости. Яков Андреев
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Состоялись десять матчей 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в котором сменился лидер, сообщила в среду пресс-служба ФНЛ.

В частности, "Томь" возвращается на первое место, воспользовавшись второй за четыре дня осечкой "Тамбова". В соперниках у сибиряков был застрявший на дне таблицы петербургский "Зенит-2". И пусть победили томичи с минимальным счетом, его хватило для возвращения в единоличные лидеры первенства. Итог матча - 1:0 в пользу "Томи".

Главный сюрприз преподнес "Армавир", обыгравший в Тамбове лидера - 1:0. Для "Тамбова" же это лишь второе домашнее поражение с начала первенства и второе подряд. Таким образом тамбовчане опустились на второе место с 44 очками.

Использовал сбившийся шаг преследователя и курский "Авангард", увеличивший отрыв от "Краснодара-2" с одного очка до трех. Краснодарцы после победы над лидером не сумели обыграть "Тюмень" (0:0), тогда как куряне разгромили подмосковные "Химки" (4:0) и закрепились на третьем месте.

Владивостокский "Луч" обыграл в Калининграде "Балтику" (2:0) и побил рекорд сезона. Дальневосточники не проигрывают уже 11 туров подряд.

А вот "Нижний Новгород" продолжил падение, потерпев четвертое поражение в первенстве подряд. На этот раз нижегородский клуб уступил московскому "Чертаново" - 1:3.

ФК "Сочи" уверенно обыграл волгоградский "Ротор", забив три безответных гола уже в первые полчаса игры и добавив еще один во втором тайме. Лишь дубль Андрея Мязина на последних минутах не позволил "Сочи" одержать уже пятую крупную победу в сезоне - 4:2.

В Москве встретились "Спартак-2" и "Сибирь" (Новосибирск), которые не радовались победам семь туров подряд. В очном противостоянии сильнее оказались хозяева, крупно победив на глазах нового наставника основной команды "Спартака" Олега Кононова. Итог матча- 3:0.

Результаты остальных матчей тура: "Мордовия" (Саранск) - "СКА-Хабаровск" - 0:1, "Шинник" (Ярославль) - "Факел" (Воронеж) - 1:0.

Положение команд в лидирующей группе после 22 туров: "Томь" - 45 очков, "Тамбов" - 44, "Авангард" - 39, "Краснодар-2" - 36 очков, "Чертаново" и "Спартак-2" - по 35 очков.

23-й тур состоится 18 ноября.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  15.11.18 14:32
В Москве вводится штраф за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления вейпов
.
  15.11.18 14:21
Московские власти одобрили проекты кварталов реновации в Коньково и Солнцево
.
  15.11.18 11:39
Знаки "Выход на лед запрещен" установили на московских водоемах
.
  15.11.18 11:26
Зимняя пассажирская навигация по Москве-реке стартовала в столице
.
  14.11.18 15:29
Арестованы более 14 млн рублей, находящихся на счете супруги вице-премьера Крыма Нахлупина
.
  14.11.18 14:23
Собянин объявил о завершении реконструкции Варшавского шоссе за МКАД
.
  14.11.18 14:02
Столичные власти разрабатывают единую цифровую платформу в строительной отрасли
.
  14.11.18 11:42
Мосгорсуд признал законным арест вице-премьера Крыма Нахлупина по делу о коррупции
.
  14.11.18 11:14
Каток в парке Горького начнет работать 22 ноября
.
  14.11.18 09:07
Отозвана лицензия у банка "Москва" - участника ССВ


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket