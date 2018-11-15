"Томь" вернулась в лидеры Футбольной национальной лиги

15.11.18 09:24

© РИА Новости. Яков Андреев

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Состоялись десять матчей 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в котором сменился лидер, сообщила в среду пресс-служба ФНЛ.

В частности, "Томь" возвращается на первое место, воспользовавшись второй за четыре дня осечкой "Тамбова". В соперниках у сибиряков был застрявший на дне таблицы петербургский "Зенит-2". И пусть победили томичи с минимальным счетом, его хватило для возвращения в единоличные лидеры первенства. Итог матча - 1:0 в пользу "Томи".

Главный сюрприз преподнес "Армавир", обыгравший в Тамбове лидера - 1:0. Для "Тамбова" же это лишь второе домашнее поражение с начала первенства и второе подряд. Таким образом тамбовчане опустились на второе место с 44 очками.

Использовал сбившийся шаг преследователя и курский "Авангард", увеличивший отрыв от "Краснодара-2" с одного очка до трех. Краснодарцы после победы над лидером не сумели обыграть "Тюмень" (0:0), тогда как куряне разгромили подмосковные "Химки" (4:0) и закрепились на третьем месте.

Владивостокский "Луч" обыграл в Калининграде "Балтику" (2:0) и побил рекорд сезона. Дальневосточники не проигрывают уже 11 туров подряд.

А вот "Нижний Новгород" продолжил падение, потерпев четвертое поражение в первенстве подряд. На этот раз нижегородский клуб уступил московскому "Чертаново" - 1:3.

ФК "Сочи" уверенно обыграл волгоградский "Ротор", забив три безответных гола уже в первые полчаса игры и добавив еще один во втором тайме. Лишь дубль Андрея Мязина на последних минутах не позволил "Сочи" одержать уже пятую крупную победу в сезоне - 4:2.

В Москве встретились "Спартак-2" и "Сибирь" (Новосибирск), которые не радовались победам семь туров подряд. В очном противостоянии сильнее оказались хозяева, крупно победив на глазах нового наставника основной команды "Спартака" Олега Кононова. Итог матча- 3:0.

Результаты остальных матчей тура: "Мордовия" (Саранск) - "СКА-Хабаровск" - 0:1, "Шинник" (Ярославль) - "Факел" (Воронеж) - 1:0.

Положение команд в лидирующей группе после 22 туров: "Томь" - 45 очков, "Тамбов" - 44, "Авангард" - 39, "Краснодар-2" - 36 очков, "Чертаново" и "Спартак-2" - по 35 очков.

23-й тур состоится 18 ноября.