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15.11.18 09:24
"Томь" вернулась в лидеры Футбольной национальной лиги
В частности, "Томь" возвращается на первое место, воспользовавшись второй за четыре дня осечкой "Тамбова". В соперниках у сибиряков был застрявший на дне таблицы петербургский "Зенит-2". И пусть победили томичи с минимальным счетом, его хватило для возвращения в единоличные лидеры первенства. Итог матча - 1:0 в пользу "Томи".
Главный сюрприз преподнес "Армавир", обыгравший в Тамбове лидера - 1:0. Для "Тамбова" же это лишь второе домашнее поражение с начала первенства и второе подряд. Таким образом тамбовчане опустились на второе место с 44 очками.
Использовал сбившийся шаг преследователя и курский "Авангард", увеличивший отрыв от "Краснодара-2" с одного очка до трех. Краснодарцы после победы над лидером не сумели обыграть "Тюмень" (0:0), тогда как куряне разгромили подмосковные "Химки" (4:0) и закрепились на третьем месте.
Владивостокский "Луч" обыграл в Калининграде "Балтику" (2:0) и побил рекорд сезона. Дальневосточники не проигрывают уже 11 туров подряд.
А вот "Нижний Новгород" продолжил падение, потерпев четвертое поражение в первенстве подряд. На этот раз нижегородский клуб уступил московскому "Чертаново" - 1:3.
ФК "Сочи" уверенно обыграл волгоградский "Ротор", забив три безответных гола уже в первые полчаса игры и добавив еще один во втором тайме. Лишь дубль Андрея Мязина на последних минутах не позволил "Сочи" одержать уже пятую крупную победу в сезоне - 4:2.
В Москве встретились "Спартак-2" и "Сибирь" (Новосибирск), которые не радовались победам семь туров подряд. В очном противостоянии сильнее оказались хозяева, крупно победив на глазах нового наставника основной команды "Спартака" Олега Кононова. Итог матча- 3:0.
Результаты остальных матчей тура: "Мордовия" (Саранск) - "СКА-Хабаровск" - 0:1, "Шинник" (Ярославль) - "Факел" (Воронеж) - 1:0.
Положение команд в лидирующей группе после 22 туров: "Томь" - 45 очков, "Тамбов" - 44, "Авангард" - 39, "Краснодар-2" - 36 очков, "Чертаново" и "Спартак-2" - по 35 очков.
23-й тур состоится 18 ноября.
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