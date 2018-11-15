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15.11.18 09:35
Губернатор Югры заявила о росте в 2018г ключевых показателей экономики региона
"С точки зрения подведения итогов за 2018 год отмечу, что данные, включенные в отчет, говорят о том, что по ключевым показателям наш регион - в "плюсе" по отношению к прошлому году. Тем не менее в ходе обсуждения поступают предложения от граждан, от экспертов. Нацеливаю всех максимально учитывать их и определяться, каким образом их можно использовать на перспективу", - приводит пресс-служба слова Н.Комаровой.
По данным окружного департамента, документ охватывает все сферы деятельности органов власти региона, увязан с решением задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития Югры до 2030 года. Так, большой блок посвящен развитию экономики региона - добыче полезных ископаемых, достижениям в сфере среднего и малого предпринимательства, в области агропромышленного и лесопромышленного комплексов, реализации инвестиционной политики.
Отдельное внимание уделено результатам деятельности окружного правительства в социальной сфере, жилищным вопросам.
Согласно сообщению, важным результатом работы региональных властей, отраженном в документе, является доля инвестиций в ВРП - 28,5% при среднем в России 20,7%; рост в 2018 году реальной заработной платы - на 3,7% к уровню 2017 года; увеличение на 6,5% среднемесячной номинальной заработной платы работников организаций; сохранение стабильной ситуации на рынке труда автономного округа.
Также в документе отражены результаты решений по совершенствованию регионального природоохранного законодательства, обеспечения охраны окружающей среды, подведены итоги года по реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера.
Департамент отмечает, что включенная в отчет губернатора информация о результатах деятельности правительства прошла общественные обсуждения, которые проводились в 2 этапа.
"Все предложения были сформулированы, внесены в протокол общественной палаты и направлены в органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные советы. Я думаю, что такая форма общественных обсуждений очень эффективна и результативна", - приводит департамент слова председателя общественной палаты Югры Ирины Максимовой.
Как отмечается, в этом году впервые была задействована еще одна публичная площадка - в муниципальных образованиях прошли стратегические сессии, участниками которых стали жители городов и районов, члены правительства и экспертное сообщество.
"Работа на стратегических сессиях легла в основу перспективных решений при формировании государственной программы - было учтено более 200 системных решений", - приводится цитата из выступления директора департамента экономического развития - заместителя губернатора округа Николая Милькиса.
Теперь отчет губернатора о деятельности правительства Югры направлен на рассмотрение депутатам округа, говорится в пресс-релизе.
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