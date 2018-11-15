Подразделениями морпехов, авиацией и новыми кораблями усилят Каспийскую флотилию к 2020 году

15.11.18 09:57

© РИА Новости. Григорий Сысоев

15 ноября. Interfax-Russia.ru - По итогам строительства основного пункта базирования Каспийской флотилии в Каспийске и реконструкции морской базы в Махачкале флотилия будет усилена подразделениями морской пехоты, авиацией и новыми боевыми кораблями сообщает пресс-служба Южного военного округа

"Каспийская флотилия получит новые пункты базирования, позволяющие разместить дополнительные подразделения морской пехоты, авиации, соединения боевого и материально-технического обеспечения, наращивание систем связи, что без сомнения усилит самодостаточную универсальную группировку сил флотилии. Завершение всех работ планируется в первой половине 2020 года", - приводит пресс-служба слова командующего Каспийской флотилией Сергея Пинчука.

Отмечается, что база Каспийской флотилии в Дагестане будет усилена за счет формирования полка морской пехоты, а также новой авиационной техники и кораблей, в том числе двух ракетных катеров и двух малых десантных кораблей на воздушных подушках.

По словам С.Пинчука строительство основного пункта базирования Каспийской флотилии в Каспийске и реконструкцию пункта базирования бригады надводных кораблей в Махачкале рассчитано провести в два этапа. Первый этап стартовал в июле этого года.

Каспийская флотилия наряду с Черноморским флотом РФ - морская компонента Южного военного округа. Флотилия обеспечивает национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря: проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений.

В состав флотилии входят несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск. Флагман Каспийской флотилии - ракетный корабль "Татарстан".

В апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о решении перевести Каспийскую флотилию из Астрахани в Каспийск. По его словам, в Каспийске разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье.