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15.11.18 10:08
VII Международный культурный форум открывается в Петербурге
Форум признан культурным событием мирового уровня, ежегодно притягивающим тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звёзд театра, оперы и балета, выдающихся режиссёров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества.
Мероприятие развивается параллельно в трёх направлениях. Деловая программа представляет интерес для специалистов различных областей культуры, в рамках фестивальной программы пройдут многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга. Кроме того, деловая площадка создаст условия для реализации проектов и подписания соглашений в области культуры.
В этом году традиционно будет сформирована масштабная программа мероприятий профессионального и общественного потока, представлен ряд российских и мировых премьер - спектакли, концерты, выставки и другие многочисленные события для широкой публики.
Главной площадкой Форума вновь станет Главный штаб Эрмитажа, Деловая площадка разместится в Российском этнографическом музее. Помимо этого, практически все культурные учреждения города были задействованы под мероприятия: от государственных театров до небольших арт-кластеров и музеев.
"Будет представлена деловая и культурная программа стран, получивших статус "Страна-гость VII Санкт-Петербургского международного культурного форума", а также тематические направления, такие как "Фестиваль фестивалей", - говорится в сообщении.
Открытый лекторий "Культура 2.0" обновит свой формат и позволит вовлечь в общественные дискуссии максимально широкий круг интеллектуальной публики, активно интересующейся современным культурным процессом и развитием новых технологий.
Во второй раз пройдет Международный джазовый форум-фест Jazz Across Borders (JAB), с успехом стартовавший в 2017 году в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
JAB стал первой в России профессиональной площадкой для встречи представителей мирового и российского джазового сообщества, а также предоставил российским и зарубежным музыкантам возможность продемонстрировать свой талант перед ведущими продюсерами мира. Его участниками в 2017 году стали более 1100 любителей и профессионалов сферы джазовой индустрии из разных регионов России и 32 стран мира.
Ежегодно Санкт-Петербургский международный культурный форум посещают выдающиеся деятели культуры и искусства.
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