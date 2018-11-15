КС рассмотрит запрос Евкурова о границе между Ингушетией и Чечней 27 ноября

15.11.18 10:26

© РИА Новости. Алексей Даничев

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Конституционный суд РФ принял к рассмотрению запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о соответствии Основному закону страны соглашения о границах с Чечней, подписанного 26 сентября.

"14 ноября КС РФ принял к рассмотрению запрос Ю.-Б. Евкурова о проверке конституционности соглашения "Об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой" и утвердившего это соглашение закона. Дело будет рассмотрено в открытом заседании 27 ноября 2018 года", - сообщила в среду пресс-служба КС.

Судьей-докладчиком назначен заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин.

14 ноября в КС также поступило обращение депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия, которые доводят до суда свою позицию в связи с запросом Ю-Б.Евкурова. Указанное заявление не направлено на инициирование новых судебных производств, говорится в сообщении суда.

Главы Чечни и Ингушетии подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации данного договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон. Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста. С 8 октября она носила легитимный характер. Протестующие перешли на новую площадку по согласованию с местными властями.

30 октября Конституционный суд Ингушетии огласил решение по запросу группы депутатов Народного Собрания республики о проверке конституционности закона об установлении границы с Чечней. По итогам заседания закон был признан неправомерным. Кроме того, суд постановил, что соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года необходимо утвердить на референдуме республики.

Глава Ингушетии заявил "Интерфаксу", что признание несоответствующим Конституции Ингушетии закона об установлении границы с Чечней не является основанием для его отмены.

8 ноября в КС РФ поступил запрос Ю.-Б.Евкурова о соответствии Основному закону страны соглашения о границах с Чечней.