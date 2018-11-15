Деятельность группировки, занимавшейся сбором средств для ИГИЛ, пресекли в Томской области

15.11.18 10:15

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

15 ноября. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщила о пресечении в Томской области деятельности организованной группы, занимавшейся сбором средств с использованием мессенджера Telegram для международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ).

"ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ на территории Томской области пресечена деятельность организованной группы лиц, причастных к сбору денежных средств и предоставлению финансовых услуг в интересах международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в ЦОС ФСБ России.

Там отметили, что в деятельности этой группы участвовали граждане России - сторонники создания так называемого "Всемирного исламского халифата", которые соблюдали повышенные меры конспирации.

"Было установлено, что членами группы в закрытых чатах мессенджера Telegram размещались реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам, воюющим в составе ИГИЛ на территории Сирии", - отметили в ЦОС ФСБ.

Задержанным, число которых не сообщается, предъявлено обвинение в финансировании терроризма и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках возбужденного уголовного дела в местах проживания фигурантов были проведены обыски, в результате которых изъяты банковские карты, электронные носители информации с инструкциями по финансированию террористической организации, средства связи, использовавшиеся для проведения финансовых операций, религиозно-пропагандистская литература экстремистского толка, атрибутика международной террористической организации ИГИЛ, а также "иные вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность ее членов".

В ЦОС ФСБ напомнили, что в мае т совместно с МВД России на территории московского региона "была пресечена деятельность аналогичной группы в составе 13 российских и иностранных граждан, организовавших с использованием сети Интернет анонимные каналы финансирования терроризма".