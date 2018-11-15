В VII Петербургском культурном форуме примут участие представители из 100 стран - Голодец

15.11.18 10:52

© РИА Новости. Екатерина Штукина

15 ноября. Interfax-Russia.ru - В Главном штабе в четверг открылся VII Санкт-Петербургский международный культурный форум, передал корреспондент "Интерфакса".

"Санкт-Петербург - признанная мировая столица культурной жизни. Наш форум начинался в 2012 году как небольшая дискуссия, сегодня у нас зарегистрировано 35 тысяч участников, приедут представители из более чем 100 стран. Сегодня это крупнейшая площадка для обсуждения вопросов развития мировой культуры", - сказала заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на открытии Петербургского международного культурного форума в четверг.

Она выразила надежду, что форум станет площадкой для обсуждения мировых трендов в сфере развития культуры.

Участников форума поприветствовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

"В декабре 1718 года состоялась одна из Петровских ассамблей. Санкт-Петербургский культурный форум - наследник этой традиции. Нас вновь ждет встреча с президентом России Владимиром Путиным, который, несмотря на свой плотный график, посетит форум снова", - отметил А.Беглов.

Форум открылся в четверг и завершится в субботу.