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15.11.18 10:52
В VII Петербургском культурном форуме примут участие представители из 100 стран - Голодец
"Санкт-Петербург - признанная мировая столица культурной жизни. Наш форум начинался в 2012 году как небольшая дискуссия, сегодня у нас зарегистрировано 35 тысяч участников, приедут представители из более чем 100 стран. Сегодня это крупнейшая площадка для обсуждения вопросов развития мировой культуры", - сказала заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на открытии Петербургского международного культурного форума в четверг.
Она выразила надежду, что форум станет площадкой для обсуждения мировых трендов в сфере развития культуры.
Участников форума поприветствовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
"В декабре 1718 года состоялась одна из Петровских ассамблей. Санкт-Петербургский культурный форум - наследник этой традиции. Нас вновь ждет встреча с президентом России Владимиром Путиным, который, несмотря на свой плотный график, посетит форум снова", - отметил А.Беглов.
Форум открылся в четверг и завершится в субботу.
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