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15.11.18 11:03

Курский экс-губернатор может получить мандат главы "Металлоинвеста" в облдуме

фото пресс-службы администрации Курской области
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Политический совет курского отделения партии "Единая Россия" предложил передать депутатский мандат главы "Металлоинвеста" Андрея Варичева экс-губернатору Александру Михайлову, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального отделения партии.

"В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Андрея Варичева на заседании регионального политического совета партии "Единая России" принято решение предложить избирательной комиссии Курской области кандидатуру зарегистрированного кандидата Александра Михайлова для замещения вакантного места депутата Курской областной думы", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, данное решение будет направлено в президиум генерального совета партии для согласования кандидатуры А.Михайлова.

Как сообщалось, А.Варичев объяснил сдачу депутатского мандата предстоящей инвестпрограммой "Металлоинвеста" на полтриллиона рублей.

А.Михайлов объявил о досрочном сложении полномочий губернатора Курской области 11 октября. В тот же день президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Романа Старовойта.

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