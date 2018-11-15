Военно-грузинская дорога закрыта для большегрузов из-за снегопада в Грузии

15.11.18 11:14

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, закрыта на выезд из РФ для грузовиков, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Дорога закрыта с 08:30 мск для большегрузов в связи с обильным снегопадом на территории Грузии", - сказал собеседник агентства.