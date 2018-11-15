Зимняя пассажирская навигация по Москве-реке стартовала в столице

15.11.18 11:26

© РИА Новости. Сергей Пятаков

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Зимняя пассажирская навигация по Москве-реке открылась в четверг, сообщает сайт столичной мэрии.

По главной водной артерии столицы будет курсировать 10 всесезонных судов ледокольного класса с укрепленным корпусом, говорится в сообщении.

Одновременно с этим около 140 летних теплоходов, которые перевозят туристов с апреля по ноябрь, отправятся на стоянку до весны, уточнили в мэрии.

Работающие зимой суда способны ходить при битом льде толщиной до 20 сантиметров. Во время сильных холодов, когда река промерзает глубже, ее сначала расчищают ледоколы.

В столичном комитете по туризму напомнили, что зимние речные маршруты открылись в Москве не так давно, но уже стали популярными.

"С ноября 2017 по апрель 2018 года перевезено более 200 тыс. пассажиров. Зимой в столицу приезжает немало туристов. Иностранцы могут воспользоваться аудиогидами, рассказывающими об основных достопримечательностях Москвы", - сообщили в комитете.

Зимой пассажиров перевозят по двум наиболее популярным туристическим водным маршрутам в центральной части города. Пассажирам видны основные столичные достопримечательности: Московский Кремль, собор Василия Блаженного, стадион "Лужники", главный корпус МГУ и гостиница "Украина". Продолжительность экскурсий составляет примерно 2,5 часа.

В 2017 году зимняя пассажирская навигация по Москве-реке стартовала 9 ноября.