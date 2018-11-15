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15.11.18 11:39
Знаки "Выход на лед запрещен" установили на московских водоемах
"Таблички с предупреждением "Купаться запрещено" изменены на "Выход на лед запрещен". Более 900 знаков установлено в целях информирования населения и предупреждения несчастных случаев", - сказал собеседник агентства в четверг.
В пресс-службе напомнили, что Москва в последние дни шагнула в сторону сильных заморозков.
"Тем не менее, отдых на открытом воздухе остается любимым занятием: тысячи москвичей увлечены рыбалкой и прогулками по набережным", - заявили в департаменте.
Власти города призывают москвичей внимательнее отнестись к отдыху вблизи рек и прудов и не ходить по замерзшим водоемам.
"Безопасными для москвичей могут быть только выходы на катки и другие специально оборудованные места", - пояснили в пресс-службе.
На обслуживании "Мосводостока" находятся 235 водных объектов. Знаки безопасности установлены, в том числе, и в знаковых местах столицы - на Патриарших и Царицынских прудах.
Ранее сообщалось, что с 15 ноября открыта зимняя пассажирская навигация по Москве-реке.
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