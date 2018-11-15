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15.11.18 11:56
Главгосэкспертиза одобрила смету реконструкции "Ласточкиного гнезда"
Крымский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости работ и выдал положительное заключение, сообщила пресс-служба федерального ведомства в четверг.
"Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что сметная стоимость строительства определена достоверно", - говорится в пресс-релизе.
"Финансирование строительства планируется осуществлять из средств, предусмотренных ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года", - отмечает ведомство.
Сумма в пресс-релизе не указана.
В частности, планируется отреставрировать цокольные части входной зоны и башни, башенные зубцы, исторические бетонные декоративные элементы фасада, ограждения террасы, декор флюгера, каминную трубу.
Помимо этого, собираются подсветить скалу, на которой стоит дворец, и сам замок.
Дворец относится к объектам культурного наследия федерального значения, поэтому реставрация будет выполнена без изменения архитектурных особенностей здания.
Ранее, в июле 2018 года, Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию и реставрацию дворца "Ласточкино гнездо" по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Замок в готическом стиле построен в 1912 году на Аврориной скале. Свой вид дворец получил благодаря барону Штейнгелю. Тот решил оставить в Крыму, где любил отдыхать, память о рыцарских замках средневековья.
Фасады дворца были частично изменены при реконструкции в 1968-1980 годах, когда заново отстроили шпили башни, сама башня стала выше.
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