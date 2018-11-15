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15.11.18 11:56

Главгосэкспертиза одобрила смету реконструкции "Ласточкиного гнезда"

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Реконструкция и реставрация дворца "Ласточкино гнездо", являющегося одной из визитных карточек Крыма, предполагается провести на средства из федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона.

Крымский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости работ и выдал положительное заключение, сообщила пресс-служба федерального ведомства в четверг.

"Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что сметная стоимость строительства определена достоверно", - говорится в пресс-релизе.

"Финансирование строительства планируется осуществлять из средств, предусмотренных ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года", - отмечает ведомство.

Сумма в пресс-релизе не указана.

В частности, планируется отреставрировать цокольные части входной зоны и башни, башенные зубцы, исторические бетонные декоративные элементы фасада, ограждения террасы, декор флюгера, каминную трубу.

Помимо этого, собираются подсветить скалу, на которой стоит дворец, и сам замок.

Дворец относится к объектам культурного наследия федерального значения, поэтому реставрация будет выполнена без изменения архитектурных особенностей здания.

Ранее, в июле 2018 года, Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию и реставрацию дворца "Ласточкино гнездо" по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Замок в готическом стиле построен в 1912 году на Аврориной скале. Свой вид дворец получил благодаря барону Штейнгелю. Тот решил оставить в Крыму, где любил отдыхать, память о рыцарских замках средневековья.

Фасады дворца были частично изменены при реконструкции в 1968-1980 годах, когда заново отстроили шпили башни, сама башня стала выше.

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