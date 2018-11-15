Российские космонавты будут работать на внешней поверхности МКС без страховки

15.11.18 12:07

© РИА Новости. Пресс-служба Роскосмоса

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Российские космонавты в декабре впервые выйдут на внешнюю поверхность Международной космической станции без страховочных креплений, сообщил, отвечая на вопрос "Интерфакса", командир корабля "Союз МС-10" Олег Кононенко, которому предстоит принять участие в выходе.

"Предстоит работать на внешней поверхности корабля "Союз МС-09," на бытовом отсеке, там нет никаких поручней. Будем использовать грузовую стрелу российскую, будем выполнять работу путем крепления на стреле", - сказал он.

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.